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PET704K/00
Underholdning som følger med på reisen
Len deg tilbake, slapp av og se film når du er på farten med TFT LCD-skjermen til Philips PET704 på 7”. Gled deg over favorittfilmene på DVD, favorittmusikken på MP3-CD og CD, eller beundre JPEG-bildene dine når som helst og hvor som helst.
I tillegg til biladapteren som følger med for bruk i bil, kan du også bruke den bærbare spilleren til å se på DVDer hjemme. Det gjør du enkelt ved å koble den til TVen. Len deg tilbake og slapp av med favoritt-DVDene ved å bruke fjernkontrollen som følger med, for å styre avspillingen.
Et innebygd og kompakt oppladbart batteri tilbyr langvarig drift. Opptil 2,5 timer med kontinuerlig videoavspilling kan oppnås ved én enkel opplading.
Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- og (S)VCD-plater – alle kan spilles av på spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som godtar begge de vanlige innspillbare DVD-formatene. På samme måte håndterer DVD+/-RW begge de vanlige platetypene som kan overskrives. SVCD står for Super VideoCD. Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn på en VCD. Bildet er for eksempel mye skarpere enn på en VCD på grunn av høyere oppløsning.
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