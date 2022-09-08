ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

        Utgått

        Bærbar DVD-spiller

        PET704K/00

        Underholdning som følger med på reisen

        Len deg tilbake, slapp av og se film når du er på farten med TFT LCD-skjermen til Philips PET704 på 7”. Gled deg over favorittfilmene på DVD, favorittmusikken på MP3-CD og CD, eller beundre JPEG-bildene dine når som helst og hvor som helst.

        Se alle fordeler

        Underholdning som følger med på reisen

        Biladapter og praktisk fjernkontroll er inkludert

        I tillegg til biladapteren som følger med for bruk i bil, kan du også bruke den bærbare spilleren til å se på DVDer hjemme. Det gjør du enkelt ved å koble den til TVen. Len deg tilbake og slapp av med favoritt-DVDene ved å bruke fjernkontrollen som følger med, for å styre avspillingen.

        Opptil 2,5 timers spilletid med et oppladbart batteri

        Et innebygd og kompakt oppladbart batteri tilbyr langvarig drift. Opptil 2,5 timer med kontinuerlig videoavspilling kan oppnås ved én enkel opplading.

        Spill av DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW og (S)VCD

        Spill av DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW og (S)VCD

        Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- og (S)VCD-plater – alle kan spilles av på spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som godtar begge de vanlige innspillbare DVD-formatene. På samme måte håndterer DVD+/-RW begge de vanlige platetypene som kan overskrives. SVCD står for Super VideoCD. Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn på en VCD. Bildet er for eksempel mye skarpere enn på en VCD på grunn av høyere oppløsning.

        Tekniske spesifikasjoner

        Få hjelp med dette produktet

        Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

        Anmeldelser

        Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.

        Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.