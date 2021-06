Spill av DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW og (S)VCD

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- og (S)VCD-plater – alle kan spilles av på spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som godtar begge de vanlige innspillbare DVD-formatene. På samme måte håndterer DVD+/-RW begge de vanlige platetypene som kan overskrives. SVCD står for Super VideoCD. Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn på en VCD. Bildet er for eksempel mye skarpere enn på en VCD på grunn av høyere oppløsning.