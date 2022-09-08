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        PC-programvare for PhotoFrame

        PCSW200/00

        PC-programvare til PhotoFrame

        PC-programvare til PhotoFrame, for gratis oppdatering automatisk eller via www.philips.com/support

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        PC-programvare til PhotoFrame

        Vise og administrere bilder/album både på PC og PhotoFrame

        PhotoManager er en programvare for bildebehandling til PC som automatisk starter når PhotoFrame kobles til PC-en via USB2. Programvaren gjør det mulig å vise og administrere album og bilder, side ved side, enten på en PC eller PhotoFrame. PhotoManager kjører på Windows 2000, XP og Windows Vista. Programvaren kommer til å være kompatibel med iPhoto og blir tilgjengelig for Mac OS fra september 2007.

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
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        • Eksperttips og inspirasjon.