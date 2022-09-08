Vise og administrere bilder/album både på PC og PhotoFrame

PhotoManager er en programvare for bildebehandling til PC som automatisk starter når PhotoFrame kobles til PC-en via USB2. Programvaren gjør det mulig å vise og administrere album og bilder, side ved side, enten på en PC eller PhotoFrame. PhotoManager kjører på Windows 2000, XP og Windows Vista. Programvaren kommer til å være kompatibel med iPhoto og blir tilgjengelig for Mac OS fra september 2007.