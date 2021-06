DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling

DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTVen eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.