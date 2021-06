Basshøyttalere og wOOx-teknologi gir solid og utrolig dyp bass

Til tross for et svært kompakt akustisk volum er bassen solid og overraskende dyp, noe som gjør det mulig å nyte alle typer musikk. Dette oppnås ved å bruke en kombinasjon av to kraftige basshøyttalere og et passivt element med stort område per kanal, hvor alt sitter innenfor et svært stivt kabinett som ikke mister energi fra bassen. Den store bevegelige massen til det passive elementet gjør det mulig å stille systemet til en svært lav frekvens på 80 Hz, samtidig som det forhindrer luftturbulens som ellers ville oppstått i en åpen utforming. Føl rytmen i musikken uten å gå glipp av en eneste tone.