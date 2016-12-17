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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

OTT2000B/12

3.5

| (12) Anmeldelser

Spill av LP-ene dine igjen

Platespilleren Original minner om den legendariske Philips-platespilleren AG4131 fra 1965 og har en høyttaler med høy ytelse, en dynamisk balansert platespiller samt trådløs streaming via Bluetooth og USB-ripping for MP3-opptak.

Se alle fordeler

med platespiller og trådløs musikkstreaming

Spill av LP-ene dine igjen

  • Bluetooth®

  • Platespiller for LP-plater

  • Ripp LP, CD, FM til USB

  • 4 W

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Moderne nytolkning av den ikoniske retrodesignen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

12

Anmeldelser

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OTT2000B Microcadena clásica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OTT2000B Microcadena clásica

04/02/2016

België

België

Bekreftet kjøper

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

20/05/2016

Deutschland

Deutschland

Anleitung ist Verbesserungswürdig

Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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