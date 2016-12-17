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Utgått
OTT2000B/12
Spill av LP-ene dine igjen
Platespilleren Original minner om den legendariske Philips-platespilleren AG4131 fra 1965 og har en høyttaler med høy ytelse, en dynamisk balansert platespiller samt trådløs streaming via Bluetooth og USB-ripping for MP3-opptak.
Bluetooth®
Platespiller for LP-plater
Ripp LP, CD, FM til USB
4 W
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.
3.5
av 5
12
Anmeldelser
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OTT2000B Microcadena clásica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Bekreftet kjøper
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
JohannesXXIII
20/05/2016
Deutschland
Anleitung ist Verbesserungswürdig
Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem