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Utgått

Original-radio

ORT7500/10

3.5

| (97) Anmeldelser

Den originale radioen

Gjenopplev gamle dager med Original-radioen. 50-tallets sjarm i Philips' radiodesign fra 1955 kombineres med fantastisk lyd og gir deg kraftig bass og krystallklar DAB+- og FM-radio. Du kan også spille av musikk trådløst fra smartenheter via Bluetooth

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Den originale radioen

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB-port for lading

  • 20 W

Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth-teknologi

Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth-teknologi

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

97

Anmeldelser

11/04/2016

Danmark

Danmark

Herlig lyd

Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Ignore the other review

So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.

Fordeler

Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.

Ulemper

To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio

Bruksdato 2020-12-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio

Bruksdato 2020-12-21

18/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

DAB+ mit Charme

Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ORT7500 Original-Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ORT7500 Original-Radio

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