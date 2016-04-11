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Utgått
ORT7500/10
Den originale radioen
Gjenopplev gamle dager med Original-radioen. 50-tallets sjarm i Philips' radiodesign fra 1955 kombineres med fantastisk lyd og gir deg kraftig bass og krystallklar DAB+- og FM-radio. Du kan også spille av musikk trådløst fra smartenheter via Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-port for lading
20 W
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
3.5
av 5
97
Anmeldelser
Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Fordeler
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Ulemper
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio
Bruksdato 2020-12-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ORT7500 Original radio
Bruksdato 2020-12-21
C1309T
18/10/2015
Deutschland
Bekreftet kjøper
DAB+ mit Charme
Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ORT7500 Original-Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ORT7500 Original-Radio