Automatisk tidssynkronisering sikrer nøyaktig tidsinnstilling uten problemer

Klokkeradioen har en funksjon for automatisk tidsinnstilling, slik at du aldri trenger å stille klokken. Klokken synkroniseres automatisk med radiosignaler, selv når den er slått av. Den oppdateres automatisk innen ett minutt etter at det har oppstått et behov for justering, og synkroniserer rutinemessig med radiosignaler for å sikre at den alltid viser nøyaktig klokkeslett. Fra den første gangen du tar klokkeradioen ut av esken til et strømbrudd finner sted, kan du stole på at dette Philips-produktet gir deg riktig tidspunkt, pålitelig og uten problemer.