Gratis HomeStudio-app for forbedret vekking og radiolytting

Det finnes ikke en bedre måte å våkne på eller lytte til radio enn med den gratis HomeStudio-appen fra Philips. Alt du trenger å gjøre, for å glede deg over et stort utvalg av spennende funksjoner, er å laste ned appen fra Apple App Store. For eksempel gir avansert alarmoppsett deg større fleksibilitet innen alarminnstillinger – inkludert alarmens volum, varighet, dato og lyd. Du får også et bedre brukergrensesnitt når du hører på radio, med brukervennlige funksjoner for å forhåndsinnstille radiokanaler.