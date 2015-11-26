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Utgått

Mini-Hi-Fi-anlegg

NTRX900/12

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Ultimate lydmaskiner

Få bass du aldri før har hørt med dette Philips-systemet på 3600 W med NX-bass og en 20” subwoofer. Lag den ultimate festen med automatisk DJ-spormiksing fra USB-enheter, 260 K LED-lyseffekter og streaming via Bluetooth.

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Ultimate lydmaskiner

  • Bluetooth®

  • Kanalreguleringer mellom to USB-er

  • CD, MP3-CD, to USB-er, tuner

  • 3600 W, NX-bass, 20" subwoofer

LED-lyskilder på 290 K for ekte feststemning

LED-lyskilder på 290 K for ekte feststemning

Legg til den ultimate atmosfæren, stemningen og gløden til alle fester med tusenvis av fargede lyskilder som flimrer, blinker og flommer i takt med musikken. Velg enkelt lyskildefarger som passer til temaet ditt, eller bare velg en av mange forhåndsinnstillinger på systemet. Trykk på NX-bassknappen for å få et enda mer intenst lysshow.

Automatisk DJ-funksjon for automatisk spormiksing på USB-stasjon

Automatisk DJ-funksjon for automatisk spormiksing på USB-stasjon

Du kan automatisere sangene med automatisk DJ-funksjon som automatisk mikser spor på en tilkoblet USB-stasjon. Legg til lydeffekter med DJ-hjulet. Få opp stemningen på festen!

DJ-krysstoning for spormiksing

DJ-krysstoning for spormiksing

Vær sjefen ved alle fester! DJ-krysstoning gir deg muligheten til å mikse favorittsporene mellom kanal A og B slik at sangene spiller sømløst etter hverandre, uten pause. Du velger bare enheten for A-dekket (USB, Bluetooth®, CD, lydinngang eller tuner) for å starte musikken, og deretter velger du inngangsenheten for B-dekket (USB eller lydinngang). For å endre spor, skyver du krysstoneren fra den ene siden til den andre for en jevn overgang som holder festen i live.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Richtig fettes Teil

Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX900 HiFi-Minisystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX900 HiFi-Minisystem

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.