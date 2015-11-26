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Utgått
Ultimate lydmaskiner
Få bass du aldri før har hørt med dette Philips-systemet på 3600 W med NX-bass og en 20” subwoofer. Lag den ultimate festen med automatisk DJ-spormiksing fra USB-enheter, 260 K LED-lyseffekter og streaming via Bluetooth.
Bluetooth®
Kanalreguleringer mellom to USB-er
CD, MP3-CD, to USB-er, tuner
3600 W, NX-bass, 20" subwoofer
Legg til den ultimate atmosfæren, stemningen og gløden til alle fester med tusenvis av fargede lyskilder som flimrer, blinker og flommer i takt med musikken. Velg enkelt lyskildefarger som passer til temaet ditt, eller bare velg en av mange forhåndsinnstillinger på systemet. Trykk på NX-bassknappen for å få et enda mer intenst lysshow.
Du kan automatisere sangene med automatisk DJ-funksjon som automatisk mikser spor på en tilkoblet USB-stasjon. Legg til lydeffekter med DJ-hjulet. Få opp stemningen på festen!
Vær sjefen ved alle fester! DJ-krysstoning gir deg muligheten til å mikse favorittsporene mellom kanal A og B slik at sangene spiller sømløst etter hverandre, uten pause. Du velger bare enheten for A-dekket (USB, Bluetooth®, CD, lydinngang eller tuner) for å starte musikken, og deretter velger du inngangsenheten for B-dekket (USB eller lydinngang). For å endre spor, skyver du krysstoneren fra den ene siden til den andre for en jevn overgang som holder festen i live.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX900 HiFi-Minisystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX900 HiFi-Minisystem
Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.