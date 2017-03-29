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NTRX500 Mini Hi-Fi System

NTRX500/10

3.3

| (8) Anmeldelser

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LED-lyskilder på 290 K for ekte feststemning

LED-lyskilder på 290 K for ekte feststemning

Legg til den ultimate atmosfæren, stemningen og gløden til alle fester med tusenvis av fargede lyskilder som flimrer, blinker og flommer i takt med musikken. Velg enkelt lyskildefarger som passer til temaet ditt, eller bare velg en av mange forhåndsinnstillinger på systemet. Trykk på NX-bassknappen for å få et enda mer intenst lysshow.

DJ-krysstoning for spormiksing

DJ-krysstoning for spormiksing

Vær sjefen ved alle fester! DJ-krysstoning gir deg muligheten til å mikse favorittsporene mellom kanal A og B slik at sangene spiller sømløst etter hverandre, uten pause. Du velger bare enheten for A-dekket (USB, Bluetooth®, CD, lydinngang eller tuner) for å starte musikken, og deretter velger du inngangsenheten for B-dekket (USB eller lydinngang). For å endre spor, skyver du krysstoneren fra den ene siden til den andre for en jevn overgang som holder festen i live.

Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

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3.3

av 5

8

Anmeldelser

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem

01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem

28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX500 Mini Hi Fi-system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NTRX500 Mini Hi Fi-system

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