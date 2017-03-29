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Utgått
NTRX500/10
Legg til den ultimate atmosfæren, stemningen og gløden til alle fester med tusenvis av fargede lyskilder som flimrer, blinker og flommer i takt med musikken. Velg enkelt lyskildefarger som passer til temaet ditt, eller bare velg en av mange forhåndsinnstillinger på systemet. Trykk på NX-bassknappen for å få et enda mer intenst lysshow.
Vær sjefen ved alle fester! DJ-krysstoning gir deg muligheten til å mikse favorittsporene mellom kanal A og B slik at sangene spiller sømløst etter hverandre, uten pause. Du velger bare enheten for A-dekket (USB, Bluetooth®, CD, lydinngang eller tuner) for å starte musikken, og deretter velger du inngangsenheten for B-dekket (USB eller lydinngang). For å endre spor, skyver du krysstoneren fra den ene siden til den andre for en jevn overgang som holder festen i live.
3.3
av 5
8
Anmeldelser
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem
Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX500 HiFi-Minisystem
Anomaly34
28/05/2017
Sverige
Den är grym
[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX500 Mini Hi Fi-system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NTRX500 Mini Hi Fi-system