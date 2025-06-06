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  • Trygg, rask og enkel
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Utgått

Nose trimmer series 3000vanntett nesetrimmer

NT9110/30

4.1
| (296) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Trygg, rask og enkel
Philips nese-, øre- og øyenbrynstrimmeren bruker en kraftig mikropresisjonstrimmer for trygg, rask og enkel trimming
Se alle fordeler

for nese-, øre- og øyenbrynhår

Trygg, rask og enkel

  • Pluss

Perfekt vinkel for enkel bruk og maksimal komfort

Perfekt vinkel for enkel bruk og maksimal komfort

SafeGuard-trimmer for å unngå lugging, sår og kutt

SafeGuard-trimmer for å unngå lugging, sår og kutt

I den revolusjonerende SafeGuard-trimmeren fra Philips er skjærekniven beskyttet av en svært tynn folie for å sørge for at bare hår, og ikke huden, kommer inn. Håret setter seg ikke fast mellom to skjærekniver som beveger seg separat, slik at det garantert ikke lugger i håret.

Mykt håndtak gir maksimal kontroll

Mykt håndtak gir maksimal kontroll

Dette myke håndtaket i gummi gir optimalt grep, selv når det er vått, noe som gir bedre kontroll når du bruker apparatet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

296

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

06/06/2025

Danmark

Danmark

Bedste maskine

Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

31/01/2012

Danmark

Danmark

Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

15/05/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Perfekt

Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

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