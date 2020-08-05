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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
NT5650/16
Maksimal komfort, uten å nappe
Protective Guard-system
Kan vaskes, AA-batteri
Detaljtrimmer, tre kammer, etui
Fjern uønsket nese- og ørehår skånsomt og effektivt. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks. For øyenbryn skyver du en av de to kammene (3 og 5 mm) inn i sporene og trimmer med et lett trykk som beveger seg mot hårveksten, for å få en jevn klipp i lengden du ønsker. Hvis du vil trimme detaljer, kan du bruke trimmeren med eller uten trimmekammen som følger med i pakken. Juster vinkelen for å trimme, forme og definere kantene på skjegget eller fippskjegget med presisjonsstylerhodet.
En nese-, øre- og øyenbrynstrimmer konstruert for sikkerhet og komfort, Protective Guard-systemet dekker bladene slik at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også laget for å få klipt alle hårene uten å nappe eller kutte.
Vår nyskapende, tosidige presisjonstrimmer kutter raskt og enkelt fra alle vinkler og i alle retninger.
3.8
av 5
164
Anmeldelser
Hux70
05/08/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Reasonable
I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Nomorenicks
05/08/2020
United Kingdom
Del av opprykk
No more fun
This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Jay8887
04/08/2020
United Kingdom
Del av opprykk
The prefect trimming system
I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.
Fordeler
Compact
Ulemper
Battery operated
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories