Trim hår i nesen, i ørene, på øyebrynene og på andre steder med total komfort

Fjern uønsket nese- og ørehår skånsomt og effektivt. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks. For øyenbryn skyver du en av de to kammene (3 og 5 mm) inn i sporene og trimmer med et lett trykk som beveger seg mot hårveksten, for å få en jevn klipp i lengden du ønsker. Hvis du vil trimme detaljer, kan du bruke trimmeren med eller uten trimmekammen som følger med i pakken. Juster vinkelen for å trimme, forme og definere kantene på skjegget eller fippskjegget med presisjonsstylerhodet.