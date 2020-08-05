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  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe

Nose trimmer series 5000Trimmer for nese, ører og øyenbryn

NT5650/16

3.8
| (164) Anmeldelser
Maksimal komfort, uten å nappe
Nesehårstrimmerserien 5000 fra Philips trimmer forsiktig hår i nesen, i ørene, på øyenbrynene og på andre steder. Den nye PrecisionTrim-teknologien og Protective Guard-systemet er utformet for å sikre en enkel og effektiv trimming uten å måtte dra og nappe.
Se alle fordeler

Trim hår i nesen, i ørene, på øyebrynene og på andre steder med total komfort

Maksimal komfort, uten å nappe

  • Maksimal komfort, uten å nappe

  • Protective Guard-system

  • Kan vaskes, AA-batteri

  • Detaljtrimmer, tre kammer, etui

Trim hår i nesen, i ørene, på øyebrynene og på andre steder med total komfort

Trim hår i nesen, i ørene, på øyebrynene og på andre steder med total komfort

Fjern uønsket nese- og ørehår skånsomt og effektivt. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks. For øyenbryn skyver du en av de to kammene (3 og 5 mm) inn i sporene og trimmer med et lett trykk som beveger seg mot hårveksten, for å få en jevn klipp i lengden du ønsker. Hvis du vil trimme detaljer, kan du bruke trimmeren med eller uten trimmekammen som følger med i pakken. Juster vinkelen for å trimme, forme og definere kantene på skjegget eller fippskjegget med presisjonsstylerhodet.

Enkel, effektiv trimming uten napp eller kutt

Enkel, effektiv trimming uten napp eller kutt

En nese-, øre- og øyenbrynstrimmer konstruert for sikkerhet og komfort, Protective Guard-systemet dekker bladene slik at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også laget for å få klipt alle hårene uten å nappe eller kutte.

Uanstrengt trimming fra alle vinkler

Uanstrengt trimming fra alle vinkler

Vår nyskapende, tosidige presisjonstrimmer kutter raskt og enkelt fra alle vinkler og i alle retninger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

164

Anmeldelser

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable

I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

No more fun

This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

04/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

The prefect trimming system

I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.

Fordeler

Compact

Ulemper

Battery operated

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.