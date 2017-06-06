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  • Lugger garantert ikke
  • Lugger garantert ikke
  • Lugger garantert ikke
  • Lugger garantert ikke
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  • Lugger garantert ikke
  • Lugger garantert ikke
  • Lugger garantert ikke
  • Lugger garantert ikke

Utgått

Nose trimmer series 3000Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer

NT3160/10

4.2
| (526) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Lugger garantert ikke
Med Philips nesehårstrimmer Series 3000 kan du fjerne uønsket hår fra ører og nese, helt smertefritt. Nesehårstrimmerens innovative teknologi garanterer et raskt og effektivt resultat uten lugging og annet ubehag. Det følger også med to trimmekammer til øyenbrynene.
Se alle fordeler

Trim nese- og ørehår samt øyenbryn og få et velstelt utseende

Lugger garantert ikke

  • Garantert uten lugging og kuttsår

  • 2 trimmekammer til øyenbryn, 2 og 3 mm

  • AA-batteri følger med

  • To øyenbrynkammer, etui

Avansert lamellsystem unngår lugging, sår og kutt

Avansert lamellsystem unngår lugging, sår og kutt

Med den revolusjonerende ProtecTube-teknologien er skjærekniven beskyttet av en svært tynn folie med avrundede tupper som skal forhindre hudirritasjon. I tillegg er skjærekniven utformet for å hindre at håret setter seg fast mellom to skjærekniver som beveger seg separat, slik at det garantert ikke lugger i håret.

Nå håret i øret eller nesen helt enkelt

Nesetrimmeren fra Philips er laget med en perfekt vinkel, slik at du enkelt kommer til håret i ørene og nesen samt til øyenbryn. Med nesetrimmeren fra Philips kan du være sikker på at uønsket hår blir fjernet effektivt.

Svært presise og skarpe kutteslisser

Svært presise og skarpe kutteslisser

Både skjærekniven og lamellen har svært presise og skarpe kutteslisser for å sikre at alt håret klippes raskt og effektivt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

526

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

06/06/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Vekk med uønsket hårvekst i øre og nese!

Jeg synes dette er et produkt som holder det det lover. Kutter hårene greit og er smidig i bruk. vinklingen på klippedelen gjør det enklere å komme til og ofte er nesehår trimmere ganske mye tykkere i kutte delen. Der er denne perfekt. Eneste lille minus er at knivene kanoppfattes å være litt for lite tildekket og at man kan ta tak i hudfolder med knivsatsen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer

07/12/2015

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Det beste produktet jeg har prøvd til fjerning av hår

Beste produkt på markedet nå for fjerning av hår I årer og nese.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer

04/06/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Effektiv och enkel!

Enkel att använda. Effektiv. Fungerar utmärkt. Lätt att rengöra. Mycket bekväm. Fungerar lika bra för näshår som ögonbryn!

Fordeler

Gör vad den skall! Lätt att använda!

Ulemper

Inga!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

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