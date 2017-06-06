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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Garantert uten lugging og kuttsår
2 trimmekammer til øyenbryn, 2 og 3 mm
AA-batteri følger med
To øyenbrynkammer, etui
Med den revolusjonerende ProtecTube-teknologien er skjærekniven beskyttet av en svært tynn folie med avrundede tupper som skal forhindre hudirritasjon. I tillegg er skjærekniven utformet for å hindre at håret setter seg fast mellom to skjærekniver som beveger seg separat, slik at det garantert ikke lugger i håret.
Nesetrimmeren fra Philips er laget med en perfekt vinkel, slik at du enkelt kommer til håret i ørene og nesen samt til øyenbryn. Med nesetrimmeren fra Philips kan du være sikker på at uønsket hår blir fjernet effektivt.
Både skjærekniven og lamellen har svært presise og skarpe kutteslisser for å sikre at alt håret klippes raskt og effektivt.
4.2
av 5
526
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Sørlandet55
06/06/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Vekk med uønsket hårvekst i øre og nese!
Jeg synes dette er et produkt som holder det det lover. Kutter hårene greit og er smidig i bruk. vinklingen på klippedelen gjør det enklere å komme til og ofte er nesehår trimmere ganske mye tykkere i kutte delen. Der er denne perfekt. Eneste lille minus er at knivene kanoppfattes å være litt for lite tildekket og at man kan ta tak i hudfolder med knivsatsen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer
Tigertogef
07/12/2015
Norge
Bekreftet kjøper
Det beste produktet jeg har prøvd til fjerning av hår
Beste produkt på markedet nå for fjerning av hår I årer og nese.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer
PAHSOL
04/06/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Effektiv och enkel!
Enkel att använda. Effektiv. Fungerar utmärkt. Lätt att rengöra. Mycket bekväm. Fungerar lika bra för näshår som ögonbryn!
Fordeler
Gör vad den skall! Lätt att använda!
Ulemper
Inga!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer