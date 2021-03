Hybrid-teknologi for uovertruffen støyreduksjon

Fidelio NC-1 bruker en løsning for aktiv støyreduksjon (ANC) som mater forover og bakover, noe som betyr at det er fire mikrofoner implementert på innsiden og utsiden av øreklokkene for å fange støy for avansert lydbehandling. ANC-funksjonen som mater forover (mikrofoner utenpå øreklokken), dekker frekvenser med større båndbredde, mens ANC-funksjonen som mater bakover (mikrofoner inne i øreklokken), gir sterkere støyundertrykking. Denne kombinasjonen sikrer undertrykking over et stort frekvensområde og i dypere grad for optimalisert musikknytelse i alle miljøer.