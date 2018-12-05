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Utgått

Støyundertrykkende hodetelefoner

NC1/00

3.8

| (13) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Hør kun førsteklasses lyd

Gled deg over uovertruffen støyreduksjon med Fidelio NC1. Du får uovertruffen Hi-Fi-lyd uten støy. Kan enkelt legges sammen og har langvarig komfort, noe som tilsier den beste lydpartneren i hverdagen eller på lengre turer.

Se alle fordeler

Hør kun førsteklasses lyd

  • Lyd med høy oppløsning

  • Hodetelefoner

  • Deluxe-puter med mykt skum

  • Kompakte sammenleggbare

En smart strømløsning gir deg kontinuerlig musikk

I motsetning til de fleste støyundertrykkende hodetelefoner fortsetter Fidelio NC-1 å fungere med eller uten batteriet for å gi Fidelios overlegne Hi-Fi-lyd hele tiden – i alle miljøer. Hvis batteriet går tomt, slår du ganske enkelt av ANC og fortsetter å lytte.

Optimaliserte 40 mm neodymdrivere for Hi-Fi-lyd

Optimaliserte 40 mm neodymdrivere for Hi-Fi-lyd

Alle høyttalerdriverne er nøye håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir gjengitt.

Ingen susing for å sikre uavbrutt musikkglede

Sus er den elektroniske lyden du kan høre når du har på deg hodetelefoner med ANC, men uten noe musikk. Den støyundertrykkende teknologien i Fidelio minimerer susingen betydelig for å sikre at lytteopplevelsen ikke avbrytes av unødvendig støy.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

13

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones

30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones

17/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones

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