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Utgått
Hør kun førsteklasses lyd
Gled deg over uovertruffen støyreduksjon med Fidelio NC1. Du får uovertruffen Hi-Fi-lyd uten støy. Kan enkelt legges sammen og har langvarig komfort, noe som tilsier den beste lydpartneren i hverdagen eller på lengre turer.
Lyd med høy oppløsning
Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
Kompakte sammenleggbare
I motsetning til de fleste støyundertrykkende hodetelefoner fortsetter Fidelio NC-1 å fungere med eller uten batteriet for å gi Fidelios overlegne Hi-Fi-lyd hele tiden – i alle miljøer. Hvis batteriet går tomt, slår du ganske enkelt av ANC og fortsetter å lytte.
Alle høyttalerdriverne er nøye håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir gjengitt.
Sus er den elektroniske lyden du kan høre når du har på deg hodetelefoner med ANC, men uten noe musikk. Den støyundertrykkende teknologien i Fidelio minimerer susingen betydelig for å sikre at lytteopplevelsen ikke avbrytes av unødvendig støy.
3.8
av 5
13
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones
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Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones
RodB
30/01/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones
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Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones
Macchy
17/11/2015
United Kingdom
Search is over
Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder NC1 Noise-Cancelling Headphones