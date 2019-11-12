ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

        Utgått

        Multigroom series 3000 MG3910/40 9-in-1, Face and Hair

        MG3940/15

        4.2
        | (706) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
        Se alle fordeler
        Ditt ideelle skjegg med letthet og presisjon

        Ditt ideelle skjegg med letthet og presisjon

        Trimmerens blader og skjeggkammer lager enkelt rene, rette linjer for ditt ideelle utseende.

        Klipp håret ditt på din måte

        Klipp håret ditt på din måte

        Fest hårklippekammen og velg mellom de forskjellige lengdeinnstillingene for å enkelt vedlikeholde frisyren din hjemme.

        Trim kroppen din komfortabelt og med selvsikkerhet

        Trim kroppen din komfortabelt og med selvsikkerhet

        Trimmerens kroppskam som klikkes på er utformet for en skånsom og effektiv trimming, noe som lar deg stelle kroppen med komfort og selvtillit.

        Få hjelp med dette produktet

        Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

        Anmeldelser

        Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
        Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

        4.2

        av 5

        706

        Anmeldelser

        86%

        anbefaler dette produktet

        12/11/2019

        Norge

        Norge

        It does what I expected

        This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

        05/05/2020

        Danmark

        Danmark

        Bekreftet kjøper

        Super handy

        Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.

        Fordeler

        Lille og handy

        Ulemper

        Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

        23/11/2021

        Sverige

        Sverige

        Bekreftet kjøper

        Enkel och effektiv

        Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.

        Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.