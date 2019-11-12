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Utgått
Trimmerens blader og skjeggkammer lager enkelt rene, rette linjer for ditt ideelle utseende.
Fest hårklippekammen og velg mellom de forskjellige lengdeinnstillingene for å enkelt vedlikeholde frisyren din hjemme.
Trimmeren er utformet for å fjerne uønsket nese- og ørehår skånsomt og komfortabelt, noe som hjelper deg med å unngå å kutte deg.
4.2
av 5
706
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Cutshisownhair
12/11/2019
Norge
It does what I expected
This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
kvsp
05/05/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Super handy
Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.
Fordeler
Lille og handy
Ulemper
Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Walpen
23/11/2021
Sverige
Bekreftet kjøper
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår