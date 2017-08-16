ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Primærbilde

Utgått

HarmonyHi-Fi mikrokomponentsystem

MCM7000/12

4.3

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Gled deg over Hi-Fi-musikk

Få flott lyd fra CDer, MP3-kobling og USB Direct med Philips MCM7000/12. Hi-Fi-domediskanthøyttalere gir deg detaljert og naturlig lyd mens diskant- og basskontroll lar deg justere tonene. Kabinettet i aluminium gir dessuten et preg av høy kvalitet.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Gled deg over Hi-Fi-musikk

  • Hi-Fi-domediskanthøyt.

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 Hi-Fi-drivere

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

60 W RMS total utgangseffekt

60 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Hi-Fi-domediskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd

Hi-Fi-domediskanthøyttaler gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

1

16/08/2017

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

ottimo

ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

10/02/2012

Nederland

Nederland

heel goed geluid

een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.