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Utgått
Gled deg over Hi-Fi-musikk
Få flott lyd fra CDer, MP3-kobling og USB Direct med Philips MCM7000/12. Hi-Fi-domediskanthøyttalere gir deg detaljert og naturlig lyd mens diskant- og basskontroll lar deg justere tonene. Kabinettet i aluminium gir dessuten et preg av høy kvalitet.
Hi-Fi-domediskanthøyt.
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi-drivere
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
Hi-Fi-domediskanthøyttaler gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.
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4.3
av 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
rombodituono
16/08/2017
Italia
Bekreftet kjøper
ottimo
ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
wadloper
10/02/2012
Nederland
heel goed geluid
een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp