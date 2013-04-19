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Utgått
MCM233/12
Lidenskap for lyd
Dette elegante Philips MCM233/12-mikromusikkanlegget som er flatt og kan monteres på veggen, passer til alle typer interiør. Gled deg over musikk fra CDene dine, eller koble den bærbare spilleren din til USB Direct eller MP3-koblingen for å få en allsidig musikkopplevelse.
20 W
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
3.7
av 5
35
Anmeldelser
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM233 Elegante sistema audio micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM233 Élégante microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM233 Élégante microchaîne
BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM233 Élégante microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM233 Élégante microchaîne