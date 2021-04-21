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Utgått
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port for lading
15 W maks.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
3.1
av 5
21
Anmeldelser
J.G.
21/04/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Fordeler
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Ulemper
Geen !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem
redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem
Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem