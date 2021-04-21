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  • Slapp av med fin musikk
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  • Slapp av med fin musikk

Utgått

Mikromusikkanlegg

MCM2300/12

3.1
| (21) Anmeldelser
Slapp av med fin musikk
Lytt til favorittene dine på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips som er utstyrt med USB, lydinngang og CD-avspilling. Lytt til kraftig musikk med Bass Reflex-høyttalere og Digital Sound Controls for optimaliserte lydinnstillinger.
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Lidenskap for lyd

Slapp av med fin musikk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port for lading

  • 15 W maks.

15 W maksimal utgangseffekt

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

21

Anmeldelser

21/04/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Fordeler

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Ulemper

Geen !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem

16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem

30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2300 Micromuzieksysteem

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