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Utgått

Mikromusikkanlegg

MCM2150/12

3.6

| (14) Anmeldelser

Fyldig og kraftig lyd

Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og lydinngang. Dette Philips-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøyttalere som gir kraftig og dramatisk bass.

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Lidenskap for lyd

Fyldig og kraftig lyd

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70W maks.

70 W RMS maksimal utgangseffekt

Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

14

Anmeldelser

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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