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Utgått
MCM2150/12
Fyldig og kraftig lyd
Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og lydinngang. Dette Philips-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøyttalere som gir kraftig og dramatisk bass.
CD, MP3-CD, USB, FM
70W maks.
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
3.6
av 5
14
Anmeldelser
djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system
Neil61
29/12/2013
United Kingdom
Easy to use
Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2150 Micro music system