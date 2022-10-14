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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
10 W
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
4.2
av 5
24
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Fordeler
Aux cd radio
Ulemper
Not bluetooth
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM166 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM166 Micro Hi-Fi System
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Fordeler
Todo
Ulemper
Nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica
Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
Fordeler
Todo
Ulemper
Nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica