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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

MCM166/12

4.2
| (24) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Lidenskap for lyd
Gled deg over fantastisk lyd på det kompakte og stilige, klassiske mikromusikkanlegget fra Philips. Nyt favorittmusikken fra MP3-CDen og avspillingen med USB Direct, som er forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking.
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Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • 10 W

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

24

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2
1

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Fordeler

Aux cd radio

Ulemper

Not bluetooth

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM166 Micro Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM166 Micro Hi-Fi System

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Fordeler

Todo

Ulemper

Nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica

06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Fordeler

Todo

Ulemper

Nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM166 Microcadena clásica

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