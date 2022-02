SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk

Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høyttalerne er utstyrt med hver sin diskanthøyttaler som henger over høyttalerkabinettet. Disse diskanthøyttalerne sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis delefilterkonstruksjon samt nøye plassering av basshøyttaleren, slik at den omslutter diskanthøyttaleren, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.