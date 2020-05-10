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  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd
  • Lidenskap for lyd

Utgått

Heritage AudioDVD Hi-Fi komponentsystem

MCD909/12

4
| (24) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Lidenskap for lyd
Opplev Hi-Fi-lyd med DVD Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips med førsteklasses materialer. Rør-forforsterkere gir krystallklar lyd. Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir skarpere bilder.
Se alle fordeler

Gled deg over varm Hi-Fi-lyd

Lidenskap for lyd

  • Hi-Fi-rør

  • Domediskanthøyttaler i silke

  • 150 W

Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd

Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd

Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en lydopplevelse med en kvalitet som du ellers bare får med de aller beste audiosystemene. De analoge rørene gir en mer behagelig lyd i vårt ikke-lineære lydsystem. Når lyden kommer fra et rør, har den lite forvrengning, og er alltid å foretrekke på grunn av den rene, detaljerte, varme og realistiske lydkvaliteten.

Neodymbånddiskanthøyttaler med imponerende lydgjengivelse

Neodymbånddiskanthøyttaler med imponerende lydgjengivelse

Diskanthøyttaleren med neodymbånd er en monopol diskanthøyttaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskanthøyttalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskanthøyttaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring

Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

24

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Fordeler

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Ulemper

slecht één "aux" ingang.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

13/10/2011

Nederland

Nederland

goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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