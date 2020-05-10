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Utgått
Hi-Fi-rør
Domediskanthøyttaler i silke
150 W
Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en lydopplevelse med en kvalitet som du ellers bare får med de aller beste audiosystemene. De analoge rørene gir en mer behagelig lyd i vårt ikke-lineære lydsystem. Når lyden kommer fra et rør, har den lite forvrengning, og er alltid å foretrekke på grunn av den rene, detaljerte, varme og realistiske lydkvaliteten.
Diskanthøyttaleren med neodymbånd er en monopol diskanthøyttaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskanthøyttalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskanthøyttaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.
Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.
4.0
av 5
24
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
10/05/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Fordeler
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Ulemper
slecht één "aux" ingang.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp