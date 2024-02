Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.