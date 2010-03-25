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Utgått

Klassisk DVD-mikroanlegg

MCD395/12

3.8

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Opplev det nyeste og stiligste – nå kan du skaffe deg Philips' 2-i-1 klassiske DVD-mikroanlegg med avspilling av DVD, WMA-CD og MP3-CD. Slapp av til den musikken og de filmene du liker best. Hjemmeunderholdning blir aldri det samme igjen.

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Slapp av med flott musikk og fine filmer

Lidenskap for lyd

  • 100 W

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

USB Direct for avspilling av bilder og musikk

USB Direct for avspilling av bilder og musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

30/12/2018

België

België

mooi compact en goed systeem

Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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