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  • Lidenskap for lyd
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Utgått

Slankt DVD-mikrosystem

MCD388/12

3.7
| (14) Anmeldelser
Lidenskap for lyd
Opplev lyd og bilde slik du aldri har opplevd det før, med det elegante DVD-mikroanlegget fra Philips som kan monteres på veggen. Avspilling fra flere kilder. Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir skarpere bilder.
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Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

  • Trådløs subwoofer

  • veggmontering

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Digital, trådløs subwoofer for kraftig bass

Digital, trådløs subwoofer for kraftig bass

Den digitale trådløse subwooferen er optimalisert til å gjengi bassfrekvenser. Resultatet er en kraftig gjengivelse av dyp bass med minimal forvrengning.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.7

av 5

14

Anmeldelser

1

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Denne omtalen gjelder MCD388 Elegante sistema micro DVD

Denne omtalen gjelder MCD388 Elegante sistema micro DVD

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.