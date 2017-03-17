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Utgått
MCD388/12
Trådløs subwoofer
veggmontering
Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.
Den digitale trådløse subwooferen er optimalisert til å gjengi bassfrekvenser. Resultatet er en kraftig gjengivelse av dyp bass med minimal forvrengning.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
3.7
av 5
14
Anmeldelser
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Denne omtalen gjelder MCD388 Elegante sistema micro DVD
Denne omtalen gjelder MCD388 Elegante sistema micro DVD