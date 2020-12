Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere

Omfattende undersøkelser ble utført sammen med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags balanserte lydkarakteristikker de foretrekker. Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M1-hodetelefonene utviklet for å reprodusere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne opptaksstiler.