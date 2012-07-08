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  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
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  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
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  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Utgått

Philips Fideliohodetelefoner med hodebøyle

M1/00

3.2
| (56) Anmeldelser
Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
Philips Fidelio M1 kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk musikkopplevelse på farten. Konstruert på best mulig måte for glimrende støyisolasjon i en lett og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.
Se alle fordeler

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

  • Fidelio

  • Svart

In-line-mikrofon med svarknapp og veske inkludert

In-line-mikrofon med svarknapp og veske inkludert

In-line-mikrofon med svarknapp og veske inkludert

Oksygenfri, stoffôret kabel sørger for signal av høy kvalitet

Oksygenfri, stoffôret kabel sørger for signal av høy kvalitet

Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær

Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær

Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.2

av 5

56

Anmeldelser

08/07/2012

Danmark

Danmark

Perfekt design og lyd!

Har lige købt dette headset og elsker det!! det er perfekt på alle måder både design og lymæssigt :) De kan godt blive lidt ukomfortable med tiden, men det kan næsten ikke undgås med et on-ear produkt.

Denne omtalen gjelder M1 on ear headband headphones

Denne omtalen gjelder M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1 on ear headband headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1 on ear headband headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder M1 on ear headband headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.