Bassreflekssystemet gir klar, dynamisk og balansert bass

Hodetelefonenes akustiske arkitektur med lukket bakside har et bassreflekssystem som består av øredeksler med strategisk plasserte luftekanaler. Disse regulerer lufttrykket i det indre kammeret, slik at membranen har et kontrollert miljø for optimal akustisk respons. I kombinasjon med den akustiske forseglingen gir det alle de naturlige lyddetaljene og presis og dynamisk bass, uten at du mister den klare lyden.