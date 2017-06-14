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Utgått

FidelioHodetelefoner med mikrofon

M1MKIIBO/00

2.6

| (16) Anmeldelser

Hi-Fi-lyd i forseggjort design

Philips Fidelio M1MKII kombinerer førsteklasses lyd og overlegen komfort i en klassisk design og er konstruert for å gi deg en musikkopplevelse med høydefinisjonslyd. Den lette, men solide designen sørger også for utmerket støyisolasjon når du er på farten.

Se alle fordeler

Hi-Fi-lyd i forseggjort design

  • Lyd med høy oppløsning

  • Hodetelefoner

  • Deluxe-puter med mykt skum

  • Sammenleggbare

Øredeksler med to lag utformet for presis lyd

Øredekslene med to lag i Philips Fidelio M1MKII er utformet for å redusere resonans og dempe vibreringer for å gi utrolig ren og presis lyd. På denne måten hører du alle de utrolige lyddetaljene. Den solide og lagvise konstruksjonen sørger for holdbarhet og komfort, noe som gjør M1MKII til den ideelle musikkpartneren i lang tid fremover.

Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd

Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd

Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reprodusert.

Med kontroll og mikrofon på ledningen kan du bytte mellom musikk og samtaler

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.6

av 5

16

Anmeldelser

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic design and amazing sound

I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.