Få oversikt over hjemmet fra iPhone/iPad

Hold et øye med hjemmet med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåkning via iPhone/iPad. Med HD-video og nattsyn kan du se hjemmet tydelig enten det er dag eller natt. Den er enkel å sette opp og varsler deg når den oppdager bevegelse/lyd. Se alle fordeler