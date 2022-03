Pass på huset ditt med smarttelefonen/nettbrettet

Philips InSight er en trådløs monitor for hjemmeovervåkning som du kan bruke til å passe på huset ditt når du er borte. Den er enkel å sette opp for øyeblikkelig overvåkning fra en smarttelefon eller et nettbrett. Push-varsler forteller deg når enheten oppdager bevegelse eller lyd. Se alle fordeler