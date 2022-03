Øyeblikkelig overvåkning fra iPhone eller iPad

Når du har konfigurert den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåkning, får du øyeblikkelig tilgang til videostreamen fra iPhone eller iPad fra hvor som helst i verden via Edge, 3G og trådløse nettverk. Det finnes ingen grenser for hvor eller hvordan du viser videoen.