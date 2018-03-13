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  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
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  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
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  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
  • Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Utgått

Philips Fidelio FidelioHodetelefoner med mikrofon

L2BO/00

4.6
| (24) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet

2 Priser

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.
Fidelio L2-hodetelefonene med mikrofon kombinerer de høyeste standardene innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk lydopplevelse. De er konstruert for å gi deg en naturlig lyd som ligger så nær opptil originalen som mulig. Fortreffelig utformet for å gi deg langvarig komfort.
Se alle fordeler

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

  • Lyd med høy oppløsning

  • Over øret

  • Deluxe-puter med mykt skum

  • Sammenleggbare

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

Optimalt ventilerte HD-neodymhøyttalerdrivere

Optimalt ventilerte HD-neodymhøyttalerdrivere

Neodymdriverne reagerer på all dynamikken i musikken din. Utformingen har en kanal i midten som legger trykk på mellomfrekvensene og de dypere frekvensene, noe som produserer den akustiske energien som gir utvidet, men kontrollert bass og et transparent mellomregister. Driverne har også en lett talespole som gir systemet rask respons, for å samstemme med tempoet til musikken og levere lyd i HD.

Høyttalere som er grundig testet for å gi lyden best mulig balanse

Høyttalerne er grundig testet for å gi den best balanserte lyden.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612379
  • Award image AWARD-961264

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

24

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

3

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic

25/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant headphone!!!

I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.