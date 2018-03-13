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Utgått
Lyd med høy oppløsning
Over øret
Deluxe-puter med mykt skum
Sammenleggbare
Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.
Neodymdriverne reagerer på all dynamikken i musikken din. Utformingen har en kanal i midten som legger trykk på mellomfrekvensene og de dypere frekvensene, noe som produserer den akustiske energien som gir utvidet, men kontrollert bass og et transparent mellomregister. Driverne har også en lett talespole som gir systemet rask respons, for å samstemme med tempoet til musikken og levere lyd i HD.
Høyttalerne er grundig testet for å gi den best balanserte lyden.
Priser
4.6
av 5
24
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
nicks99
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic
felaak1
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic
Selva
25/11/2013
United Kingdom
Brilliant headphone!!!
I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio L2BO Headphones with mic