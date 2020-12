Teknisk konstruerte øredeksler i aluminium for akustisk presisjon

Øredekslene i aluminium er valgt ut på bakgrunn av styrke, og de reduserer uønsket vibrasjon og resonans. De er festet på et lag av konstruksjonsplast for å gjøre hodetelefonene enda mer stabile. Som et resultat av dette dempes vibrering mest mulig effektivt for å gi presis og detaljert lyd.