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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
3-pakning
Standard størrelse
Klikkes på plass
Paring i BrushSync-modus
Og med det fleksible designet fjernes opptil ti ganger så mye plakk fra steder som er vanskelig å komme til*, slik at du får en svært grundig rengjøring langs tannkjøttranden og mellom tennene.
Med Philips Premium Gum Care-børstehodet blir selv den grundigste rengjøringen skånsom. De fleksible sidene og bustene på Premium Gum Care-børstehodet demper overflødig pussetrykk idet du pusser langs tannkjøttranden, og dermed beskyttes tannkjøttet, selv om du pusser for hardt. Bustene jobber hardt for å fjerne plakk og bakterier langs tannkjøttranden, noe som gir deg bedre tannkjøtthygiene. Det buede børstehodedesignet sikrer optimal kontakt med bustene.
Philips Sonicare Premium White-børstehodet har tettpakkede børstehår i midten som arbeider hardt for å fjerne plakk og misfarging som kan oppstå som følge av mat og drikke. De fleksible sidene gjør at børstehodet kan følge den unike formen på tennene og tannkjøttranden. Det gir deg en grundigere tannpuss og et hvitere smil på bare tre dager.
4.8
av 5
33
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Fordeler
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
MB321
03/02/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Auswahl von verschiedenen Bürsten
Haben die Zahnbürste noch nicht so lange und um eine kleine Auswahl an Bürsten Köpfen zu bekommen haben wir dieses Produkt bestellt. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
sammenlignet med et DiamondClean-børstehode
gjelder Gum Care-modus og sammenlignet med en manuell tannbørste, målt i GBI
Paring i BrushSync™-modus er kun kompatibelt med Philips Sonicare BrushSync™-aktiverte tannbørstehåndtak