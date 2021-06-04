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  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
  • Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner

Utgått

Philips SonicareStandardpakke med utvalgte tannbørster

HX9073/33

4.8
| (33) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Hvit
Hvit
Hvit
Hvit
Black
Black
Black
Black
Svart
Svart
Hvit
Hvit
Svart
Svart
Svart
Svart
White
White
Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner
C3 Premium Plaque Defence-børstehodet fjerner opptil ti ganger så mye plakk* og gir et flott resultat. G3 Premium Gum Care sørger for at du får sju ganger så sunt tannkjøtt på bare to uker***, og W Premium White fjerner 100 % mer misfarging på tre dager*
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For komplett pleie av tenner og tannkjøttet

Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og hvitere tenner

  • 3-pakning

  • Standard størrelse

  • Klikkes på plass

  • Paring i BrushSync-modus

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Og med det fleksible designet fjernes opptil ti ganger så mye plakk fra steder som er vanskelig å komme til*, slik at du får en svært grundig rengjøring langs tannkjøttranden og mellom tennene.

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker***

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker***

Med Philips Premium Gum Care-børstehodet blir selv den grundigste rengjøringen skånsom. De fleksible sidene og bustene på Premium Gum Care-børstehodet demper overflødig pussetrykk idet du pusser langs tannkjøttranden, og dermed beskyttes tannkjøttet, selv om du pusser for hardt. Bustene jobber hardt for å fjerne plakk og bakterier langs tannkjøttranden, noe som gir deg bedre tannkjøtthygiene. Det buede børstehodedesignet sikrer optimal kontakt med bustene.

Fjerner opptil 100 % mer misfarging på bare tre dager*

Fjerner opptil 100 % mer misfarging på bare tre dager*

Philips Sonicare Premium White-børstehodet har tettpakkede børstehår i midten som arbeider hardt for å fjerne plakk og misfarging som kan oppstå som følge av mat og drikke. De fleksible sidene gjør at børstehodet kan følge den unike formen på tennene og tannkjøttranden. Det gir deg en grundigere tannpuss og et hvitere smil på bare tre dager.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

33

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

3
2

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Fordeler

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Auswahl von verschiedenen Bürsten

Haben die Zahnbürste noch nicht so lange und um eine kleine Auswahl an Bürsten Köpfen zu bekommen haben wir dieses Produkt bestellt. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

  2. sammenlignet med et DiamondClean-børstehode

  3. gjelder Gum Care-modus og sammenlignet med en manuell tannbørste, målt i GBI

  4. Paring i BrushSync™-modus er kun kompatibelt med Philips Sonicare BrushSync™-aktiverte tannbørstehåndtak