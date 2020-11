Fjerner opptil 100 % mer misfarging på bare tre dager*

Philips Sonicare Premium White-børstehodet har tettpakkede børstehår i midten som arbeider hardt for å fjerne plakk og misfarging som kan oppstå som følge av mat og drikke. De fleksible sidene gjør at børstehodet kan følge den unike formen på tennene og tannkjøttranden. Det gir deg en grundigere tannpuss og et hvitere smil på bare tre dager.