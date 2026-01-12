Søkeord
HX9006/87
Børstehode for hverdagspussing
Med dette InterCare-børstehodet for utskifting fra Philips Sonicare kan du fjerne skjult plakk mellom tennene. For en flott tannpuss hver dag.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
6-pakning, børstehoder
InterCare-børstehodet bruker ekstra lange børstehår for å fjerne opptil 3 ganger mer plakk** fra mellom tennene og på steder som er vanskelige å nå.
Philips Sonicare-tannbørster rengjør tennene og tannkjøttet skånsomt, men effektivt med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Alle Philips Sonicare-børstehodene er nøye utformet og klinisk testet, så du kan være sikker på at de holder den høyeste standarden for kvalitet, sikkerhet og ytelse.
Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene BrushSync-teknologi. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.
Dette børstehodet er kompatibelt med alle Philips Sonicare elektriske tannbørster.*** Bare klikk av eller på for enkel utskifting og pussing.
Vi jobber for å redusere bruken av fossilbasert plast i produktene våre. Det er derfor 70 % av plasten i dette børstehodet er basert på biologiske produkter.*
Alle børstehodene våre kommer i papirbasert emballasje som kan resirkuleres der det finnes fasiliteter for dette.
Utforming og utseende
Kompatibilitet
Deler som medfølger
Kvalitet og ytelse
