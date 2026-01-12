Søkeord

      Philips Sonicare I InterCare 3-pakning, børstehoder

      HX9003/87

      Børstehode for hverdagspussing

      Med dette InterCare-børstehodet for utskifting fra Philips Sonicare kan du fjerne skjult plakk mellom tennene. For en flott tannpuss hver dag.

      Børstehode for hverdagspussing

      Kommer til dypt mellom tennene

      • Kommer til dypt mellom tennene
      • Mellommyk
      • 70 % biobasert plast*
      Dyp rengjøring mellom tennene og på vanskelig tilgjengelige steder

      Dyp rengjøring mellom tennene og på vanskelig tilgjengelige steder

      InterCare-børstehodet bruker ekstra lange børstehår for å fjerne opptil 3 ganger mer plakk** fra mellom tennene og på steder som er vanskelige å nå.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tannbørster rengjør tennene og tannkjøttet skånsomt, men effektivt med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

      Har vist seg å gi effektiv munnbehandling

      Har vist seg å gi effektiv munnbehandling

      Alle Philips Sonicare-børstehodene er nøye utformet og klinisk testet, så du kan være sikker på at de holder den høyeste standarden for kvalitet, sikkerhet og ytelse.

      Fortsett å pusse best mulig med BrushSync-påminnelser

      Fortsett å pusse best mulig med BrushSync-påminnelser

      Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene BrushSync-teknologi. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

      Passer til alle Philips Sonicare klikk-på-håndtak

      Passer til alle Philips Sonicare klikk-på-håndtak

      Dette børstehodet er kompatibelt med alle Philips Sonicare elektriske tannbørster.*** Bare klikk av eller på for enkel utskifting og pussing.

      Laget av 70 % biobasert plast

      Laget av 70 % biobasert plast

      Vi jobber for å redusere bruken av fossilbasert plast i produktene våre. Det er derfor 70 % av plasten i dette børstehodet er basert på biologiske produkter.*

      Papirbasert resirkulerbar emballasje

      Papirbasert resirkulerbar emballasje

      Alle børstehodene våre kommer i papirbasert emballasje som kan resirkuleres der det finnes fasiliteter for dette.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Utforming og utseende

        Farge
        Hvit
        Føler bustens stivhet
        Mellommyk
        Påminnelsesbørstehår
        Blå bust som mister farge
        Størrelse
        Standard
        Gjenkjenning av smarte børstehoder
        Ja

      • Kompatibilitet

        Børstehodesystem
        Klikkes på plass
        Ikke egnet for
        Philips One
        Kompatible tannbørster
        Philips Sonicare

      • Deler som medfølger

        Børstehoder
        3 I Intercare

      • Kvalitet og ytelse

        Utskifting
        Hver tredje måned
        Testet
        for optimal bruk
        Fordel
        Plakkfjerning

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      • brukes på plastdelen av børstehodet basert på massebalanse
      • *sammenlignet med en manuell tannbørste
      • **Bortsett fra Philips One

