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Utgått
Enkeltpakning
Kompakt størrelse
Skrus på
Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og gir en grundig rengjøring.
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
Sonicare-børstehodene i E-serien fra Philips skrus på og av håndtaket for sikker tilpassing og enkel rengjøring og vedlikehold.
4.6
av 5
14
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
lekarl
05/04/2011
Sverige
Sonika bäst
Helt suverän att använda+ undviker med dess hjälp dyra tandläkarräkningar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
05/01/2011
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Bekreftet kjøper
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels