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  • Klassisk kraft for optimal rengjøring.
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  • Klassisk kraft for optimal rengjøring.
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Utgått

Philips Sonicare e-SeriesStandard soniske tannbørstehoder

HX7002/20

4.3
| (58) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Klassisk kraft for optimal rengjøring.
Philips Sonicare E-serien anbefales til de som ønsker effektiv plakkfjerning hver dag.
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Kompatible produkter
Essence

Essence
Batteridrevet Sonicare-tannbørste

HX5551/02

En god start på veien mot bedre tannhelse

Klassisk kraft for optimal rengjøring.

  • Dobbeltpakning

  • Standard størrelse

  • Skrus på

Vårt klassiske børstehode

Vårt klassiske børstehode

Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og gir en grundig rengjøring.

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Skru på-funksjon for Essence, Elite, Xtreme, Advance

Skru på-funksjon for Essence, Elite, Xtreme, Advance

Sonicare-børstehodene i E-serien fra Philips skrus på og av håndtaket for sikker tilpassing og enkel rengjøring og vedlikehold.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

58

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

18/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best of the bunch !

Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

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