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Utgått
Enkeltpakning
Standard størrelse
Skrus på
Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og gir en grundig rengjøring.
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
Sonicare-børstehodene i E-serien fra Philips skrus på og av håndtaket for sikker tilpassing og enkel rengjøring og vedlikehold.
4.3
av 5
58
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
greyjaybee
18/05/2016
United Kingdom
Best of the bunch !
Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Piia
28/01/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ade52
28/01/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads