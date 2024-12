7 år og oppover

Et standard Sonicare For Kids-tannbørstehode fra Philips har en kurvet profil som passer til barnets tenner (7 år og oppover) og myk bust for skånsom rengjøring. Det er dessuten gummi på baksiden av børstehodet, noe som gir tryggere og mer behagelig rengjøring. Også tilgjengelig i en mindre, kompakt størrelse for barn fra 4 år og oppover.