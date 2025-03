Passer for barn i alderen 7+

Dette børstehodet er laget for forsiktig rengjøring i små munner. Det har myke børstehår for skånsom pussing, en konturformet bustprofil som passer til barnets tenner og en myk gummirygg for ekstra komfort i munnen. Også tilgjengelig i ekstra liten størrelse for barn fra 3 år og oppover.