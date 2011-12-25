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  • Ekstra børster med dobbel rengjøringsfunksjon
  • Ekstra børster med dobbel rengjøringsfunksjon

Utgått

SensiflexSonicare-børstehoder

HX2012

4.5
| (75) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Ekstra børster med dobbel rengjøringsfunksjon
Ekstra børstehoder (pakke på 2) til den elektriske Philips Sonicare Sensiflex-tannbørsten HX2012/30
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Sonicare-børstehoder

Ekstra børster med dobbel rengjøringsfunksjon

  • Dobbeltpakning

Gum Protection-system

Gum Protection-system

Philips Sonicares patenterte Gum Protection-system justeres for å opprettholde optimalt pussetrykk

Rengjør synlige tannflater

Rengjør synlige tannflater

Rengjør synlige tannflater mens den aktive tuppen tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.

Naturlig hvitere tenner

Naturlig hvitere tenner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

75

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2
1

25/12/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

30/08/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

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