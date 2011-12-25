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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Dobbeltpakning
Philips Sonicares patenterte Gum Protection-system justeres for å opprettholde optimalt pussetrykk
Rengjør synlige tannflater mens den aktive tuppen tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.
4.5
av 5
75
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Dinna
25/12/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
30/08/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Kmjnhh123
14/07/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads