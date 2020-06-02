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Utgått
HTS5220/12
Lidenskap for lyd
Bli en del av den nye HD-opplevelsen med dette stilige Blu-ray-hjemmekinoanlegget. Soft dome-diskanthøyttalere innebygd i høyttalerne av høy kvalitet gir uovertruffen lydklarhet. Filmstunden vil aldri bli den samme igjen.
Blu-ray-3D-avspilling
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.
Fest denne dokkingstasjonen til hjemmekinosystemet, så kan du nyte musikken, videoene og bildene fra iPod og iPhone. Dokkingstasjonen selges som valgfritt tilbehør.
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3.7
av 5
14
Anmeldelser
Mayordomo
02/06/2020
España
Espectacular
Porque es lo mejor que sacó PHILIPS. Y ahora necesito ayuda, porque no se enciende el lector, ni me coge los dvds como cds
Fordeler
Todo
Ulemper
El Servicio Técnico en Palma de Mallorca
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1
Bruksdato 2018-06-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1
Bruksdato 2018-06-02
catbis99
17/05/2012
Italia
suono stupendo
ero scettico a comprare prodotti philips ma poi ho dovuto inchinarmi alla stupefacente qualita del suono e alla spettacolare qualita del SoundHub Home Theater i bassi ti entrano dentro davvero nel profondo dell'anima, la qualita del blu-ray è la ciliegina sulla torta per godersi i film in alta definizione
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1
Alessio1961
15/05/2012
Italia
Valido prodotto in alternativa a concorrenti
Ottimo prodotto per un suono effetto cinema a casa. Facile uso, ottima qualità di suono e immagini nitide e reali. Costo non eccessivo e forse prezzo vs qualità superiore alle aspettative.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1