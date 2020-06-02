ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Primærbilde

Utgått

SoundHubHjemmekinoanlegg

HTS5220/12

3.7

| (14) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Bli en del av den nye HD-opplevelsen med dette stilige Blu-ray-hjemmekinoanlegget. Soft dome-diskanthøyttalere innebygd i høyttalerne av høy kvalitet gir uovertruffen lydklarhet. Filmstunden vil aldri bli den samme igjen.

Se alle fordeler

Realistisk og elegant lyd

Lidenskap for lyd

  • Blu-ray-3D-avspilling

WiFi-klar for enkel tilgang til all underholdningen

WiFi-klar for enkel tilgang til all underholdningen

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Valgfri dokkingstasjon for praktisk avspilling fra iPod/iPhone

Valgfri dokkingstasjon for praktisk avspilling fra iPod/iPhone

Fest denne dokkingstasjonen til hjemmekinosystemet, så kan du nyte musikken, videoene og bildene fra iPod og iPhone. Dokkingstasjonen selges som valgfritt tilbehør.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

14

Anmeldelser

3

02/06/2020

España

España

Espectacular

Porque es lo mejor que sacó PHILIPS. Y ahora necesito ayuda, porque no se enciende el lector, ni me coge los dvds como cds

Fordeler

Todo

Ulemper

El Servicio Técnico en Palma de Mallorca

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1

Bruksdato 2018-06-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1

Bruksdato 2018-06-02

17/05/2012

Italia

Italia

suono stupendo

ero scettico a comprare prodotti philips ma poi ho dovuto inchinarmi alla stupefacente qualita del suono e alla spettacolare qualita del SoundHub Home Theater i bassi ti entrano dentro davvero nel profondo dell'anima, la qualita del blu-ray è la ciliegina sulla torta per godersi i film in alta definizione

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1

15/05/2012

Italia

Italia

Valido prodotto in alternativa a concorrenti

Ottimo prodotto per un suono effetto cinema a casa. Facile uso, ottima qualità di suono e immagini nitide e reali. Costo non eccessivo e forse prezzo vs qualità superiore alle aspettative.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5220 Home Theater 2.1

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.