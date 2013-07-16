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Utgått
HTS3583/12
Kraftig surroundlyd
Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS3583 fra Philips. Høyttalerne med doble bassrør gir kraftig surroundlyd på 600 W og omsluttende 3D Blu-ray-plateavspilling.
Smart TV
3D Blu-ray
La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.
3.0
av 5
3
Anmeldelser
srahl
16/07/2013
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht
Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Tiger
05/04/2014
Deutschland
Günstiges Gerät
Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
tonetiruta
10/09/2012
España
no cumple con las expectativas
Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)
Denne omtalen gjelder HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1
Denne omtalen gjelder HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1