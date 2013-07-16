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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3583/12

3

| (3) Anmeldelser

Kraftig surroundlyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS3583 fra Philips. Høyttalerne med doble bassrør gir kraftig surroundlyd på 600 W og omsluttende 3D Blu-ray-plateavspilling.

Se alle fordeler

Med Blu-ray 3D

Kraftig surroundlyd

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

3

Anmeldelser

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Denne omtalen gjelder HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Denne omtalen gjelder HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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