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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3538/12

3

| (8) Anmeldelser

Kraftig surroundlyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med HTS3538-hjemmekinoanlegget fra Philips. Synlige høyttalerelementer gir kraftig surroundlyd på 600 W, og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI gir nesten-HD-bilder.

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Hjemmekinolyd

Kraftig surroundlyd

  • DVD

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

8

Anmeldelser

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home theater

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 home cinema

26/05/2013

Deutschland

Deutschland

Radio, DVD, TV

Radio wiedergabe Gut. DVD Player wiedergabe Sehr Gut Ich habe probleme mit TV Live Wiedergabe Mein Philips TV Komunizirt nicht mit dem Home Kino auch der Support konte nicht helfen.

Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home Entertainment-System

Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home Entertainment-System

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