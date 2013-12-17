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Utgått
HTS3538/12
Kraftig surroundlyd
Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med HTS3538-hjemmekinoanlegget fra Philips. Synlige høyttalerelementer gir kraftig surroundlyd på 600 W, og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI gir nesten-HD-bilder.
DVD
Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.
3.0
av 5
8
Anmeldelser
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home theater
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 home cinema
Deynyx
26/05/2013
Deutschland
Radio, DVD, TV
Radio wiedergabe Gut. DVD Player wiedergabe Sehr Gut Ich habe probleme mit TV Live Wiedergabe Mein Philips TV Komunizirt nicht mit dem Home Kino auch der Support konte nicht helfen.
Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home Entertainment-System
Denne omtalen gjelder HTS3538 5.1 Home Entertainment-System