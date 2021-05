Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.