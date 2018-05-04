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Utgått

Lydplankehøyttaler

HTL5160B/12

3.2

| (27) Anmeldelser

Enestående stemmeklarhet fra 3.1 lydkanaler

Oppgrader TV-en din, og få forbedret stemmeklarhet og virtuell surroundlyd som gir en bedre filmopplevelse. Du kan glede deg over høy lydkvalitet og sømløs avspilling med de foretrukne musikkappene dine med denne Google Cast-aktiverte soundbar-høyttaleren.

Se alle fordeler

med Google Cast og Spotify Connect

Enestående stemmeklarhet fra 3.1 lydkanaler

  • 3.1-kanals trådløs subwoofer

  • Google Cast og Spotify Connect

  • Bluetooth og NFC

  • Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang

Toveis høyttaler for å oppnå beste mulige klarhet og dynamisk rekkevidde

Toveis høyttaler for å oppnå beste mulige klarhet og dynamisk rekkevidde

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One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en enhet med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og begynne å streame musikk.

Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app

Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app

Med Spotify Connect kan du enkelt finne og spille av musikk i ethvert rom i huset ved å bruke smartenheten som fjernkontroll. Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller utenfor rekkevidde uten å forstyrre musikkavspillingen. Dette er dessuten mer batterivennlig da musikken krever mindre strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-funksjonene fra ferdige spillelister til den høye samplingfrekvensen – alt du trenger for å oppdage ny musikk og lytte til det du liker.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.2

av 5

27

Anmeldelser

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5160B Soundbar speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5160B Soundbar speaker

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Denne omtalen gjelder HTL5160B Barre de son

Denne omtalen gjelder HTL5160B Barre de son

26/10/2016

Nederland

Nederland

Makkelijk aan te sluiten soundbar

De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5160B SoundBar-luidspreker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5160B SoundBar-luidspreker

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Musikktilgjengeligheten avhenger av landet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til det aktuelle musikk-nettstedet.

  2. Denne høyttaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.