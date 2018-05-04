Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HTL5160B/12
Enestående stemmeklarhet fra 3.1 lydkanaler
Oppgrader TV-en din, og få forbedret stemmeklarhet og virtuell surroundlyd som gir en bedre filmopplevelse. Du kan glede deg over høy lydkvalitet og sømløs avspilling med de foretrukne musikkappene dine med denne Google Cast-aktiverte soundbar-høyttaleren.
3.1-kanals trådløs subwoofer
Google Cast og Spotify Connect
Bluetooth og NFC
Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang
Toveis høyttaler for å oppnå beste mulige klarhet og eksplosiv dynamisk rekkevidde
Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en enhet med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og begynne å streame musikk.
Med Spotify Connect kan du enkelt finne og spille av musikk i ethvert rom i huset ved å bruke smartenheten som fjernkontroll. Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller utenfor rekkevidde uten å forstyrre musikkavspillingen. Dette er dessuten mer batterivennlig da musikken krever mindre strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-funksjonene fra ferdige spillelister til den høye samplingfrekvensen – alt du trenger for å oppdage ny musikk og lytte til det du liker.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
3.2
av 5
27
Anmeldelser
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5160B Soundbar speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5160B Soundbar speaker
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Denne omtalen gjelder HTL5160B Barre de son
Denne omtalen gjelder HTL5160B Barre de son
Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5160B SoundBar-luidspreker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5160B SoundBar-luidspreker
Musikktilgjengeligheten avhenger av landet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til det aktuelle musikk-nettstedet.
Denne høyttaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.