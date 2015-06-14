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Utgått
HTL5140B/12
Kraftig lyd for alle TV-er
HTL5140 er en slank Soundbar med en lydutgang på maks. 320 W. En førsteklasses metalloverflate tilfører stil og kan monteres på veggen eller plasseres på bordet. HDMI ARC, én HDMI-inngang for video og Bluetooth® med aptX® og AAC for trådløs musikk.
2.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang
320 W
To enheter med fire woofere og to diskanthøyttalere på innsiden gir lyden perfekt balanse. Som en helhet produserer de 320 W lyd, noe som utfylles med kraftig bass fra en 17L subwoofer.
Det unike Mylar-materialet som brukes i diskanthøyttalerne, gir fantastisk tydelig lyd. Hele det høyfrekvente registeret blir gjengitt perfekt, slik at musikk blir levende, og filmer høres ut slik de skal. Diskanthøyttaleren er en svært viktig del av toveis-konstruksjonen og forbedrer de høye frekvensene, noe som resulterer i renere, mer romslig og mer presis lyd i tospann med basshøyttaleren. Forbedret klarhet betyr at du kan gjenkjenne alle de ulike elementene i musikken. Lytt til hvert enkelt instrument, hør vokalen mer tydelig og gled deg over musikk i forfriskende detaljer.
3.5
av 5
53
Anmeldelser
Marcus
14/06/2015
Sverige
Mycket prisvärd produkt
Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker
Hero
07/02/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Simply love this soundbar
I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker
repask
05/01/2015
United Kingdom
Great sound, crisp voice, deep bass
Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker