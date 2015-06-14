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Utgått

Soundbar-høyttaler

HTL5140B/12

3.5

| (53) Anmeldelser

Kraftig lyd for alle TV-er

HTL5140 er en slank Soundbar med en lydutgang på maks. 320 W. En førsteklasses metalloverflate tilfører stil og kan monteres på veggen eller plasseres på bordet. HDMI ARC, én HDMI-inngang for video og Bluetooth® med aptX® og AAC for trådløs musikk.

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med trådløs subwoofer

Kraftig lyd for alle TV-er

  • 2.1-kanals trådløs subwoofer

  • Bluetooth®-aptX, AAC og NFC

  • Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang

  • 320 W

HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

Kraftig lyd på 320 W

Kraftig lyd på 320 W

To enheter med fire woofere og to diskanthøyttalere på innsiden gir lyden perfekt balanse. Som en helhet produserer de 320 W lyd, noe som utfylles med kraftig bass fra en 17L subwoofer.

Diskanthøyttaler i Mylar-materiale gir høydefinisjonslyd

Det unike Mylar-materialet som brukes i diskanthøyttalerne, gir fantastisk tydelig lyd. Hele det høyfrekvente registeret blir gjengitt perfekt, slik at musikk blir levende, og filmer høres ut slik de skal. Diskanthøyttaleren er en svært viktig del av toveis-konstruksjonen og forbedrer de høye frekvensene, noe som resulterer i renere, mer romslig og mer presis lyd i tospann med basshøyttaleren. Forbedret klarhet betyr at du kan gjenkjenne alle de ulike elementene i musikken. Lytt til hvert enkelt instrument, hør vokalen mer tydelig og gled deg over musikk i forfriskende detaljer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

53

Anmeldelser

14/06/2015

Sverige

Sverige

Mycket prisvärd produkt

Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker

07/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Simply love this soundbar

I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker

05/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, crisp voice, deep bass

Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTL5140B Soundbar speaker

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