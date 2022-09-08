Praktisk alt-i-ett-apparat: elt, visp, rasp, lag skiver

Med mer enn 19 funksjoner finnes det ingen grenser for hva du kan lage: måltider, brød, sauser med mer. Bruk det flerfunksjonelle tilbehøret av høy kvalitet til å hakke, mose og kverne ingrediensene med S-kniven, eller kutte og raspe med 2-i-1-platen. Uansett hva du har lyst på, så kan du piske, vispe, elte med mer.