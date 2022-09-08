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  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
  • Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,

Daily CollectionCompact Food Processor

HR7320/00

Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,
Hvis du er glad i sunne, hjemmelagde måltider, men har en travel timeplan, kommer du til å elske vår Philips Daily Compact Food Processor. Vi har utformet denne kompakte kolleksjonen spesielt for hektiske liv. Du kan raskt og enkelt tilberede fantastiske retter.
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med viktige tilbehør og plassbesparende design

Få hjemmelagde måltider enkelt hver dag,

  • 700 W

  • 19 funksjoner

  • 2-i-1-plate

  • Oppbevaring i bollen

Kraftig 700 W motor for enkel preparering

Kraftig 700 W motor for enkel preparering

Den kraftige motoren kan enkelt håndtere mange forskjellige ingredienser, fra brøddeig til harde grønnsaker, ost og sjokolade. Den skiver og rasper også enkelt.

Praktisk alt-i-ett-apparat: elt, visp, rasp, lag skiver

Med mer enn 19 funksjoner finnes det ingen grenser for hva du kan lage: måltider, brød, sauser med mer. Bruk det flerfunksjonelle tilbehøret av høy kvalitet til å hakke, mose og kverne ingrediensene med S-kniven, eller kutte og raspe med 2-i-1-platen. Uansett hva du har lyst på, så kan du piske, vispe, elte med mer.

Rask preparering med stort materør for minst mulig forhåndskutting

Rask preparering med stort materør for minst mulig forhåndskutting

Rask preparering med stort materør for minst mulig forhåndskutting.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.