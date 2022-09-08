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30 dagers angrerett
HR7320/00
700 W
19 funksjoner
2-i-1-plate
Oppbevaring i bollen
Den kraftige motoren kan enkelt håndtere mange forskjellige ingredienser, fra brøddeig til harde grønnsaker, ost og sjokolade. Den skiver og rasper også enkelt.
Med mer enn 19 funksjoner finnes det ingen grenser for hva du kan lage: måltider, brød, sauser med mer. Bruk det flerfunksjonelle tilbehøret av høy kvalitet til å hakke, mose og kverne ingrediensene med S-kniven, eller kutte og raspe med 2-i-1-platen. Uansett hva du har lyst på, så kan du piske, vispe, elte med mer.
Rask preparering med stort materør for minst mulig forhåndskutting.
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