      5000 Series Blender

      HR2767/00

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Bland utover grensene

      Berik dine kulinariske evner med Philips blender 5000 Series. Nyt de jevneste blandingene selv fra oppskrifter med frosne frukter, isbiter og nøtter. Elegant design for kjøkkenbenken. Avtakbare deler som kan vaskes i oppvaskmaskin for enkel rengjøring.

      Lignende produkter

      Se alle Hurtigmikser

      Bland utover grensene

      Tilbered smoothier, dips, sauser, pastaer med mer

      • 1000 W ProBlend Plus-motor
      • 700 ml og 500 ml drikkeflasker, 300 ml liten kopp
      • Avtakbare deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
      • Oppskrifter og tips med HomeID-appen
      Silkemyke blandinger med ProBlend Plus-teknologi

      Motoren, knivene og blenderkannen er utviklet for å lage perfekte smoothies og andre blandinger, selv fra oppskrifter med isbiter, nøtter og frossen frukt.

      1000 W ProBlend Plus-motor

      ProBlend Plus-motoren sørger for rask sirkulasjon av ingrediensene, noe som gjør miksing enkel.

      ProBlend Plus-kniver for silkemyk konsistens

      ProBlend Plus-knivene knuser og blander selv de hardeste ingrediensene, til silkemyk tekstur - takket være lange, tykke og skarpe knivblader.

      ProBlend Plus-beholder

      ProBlend Plus-beholderen, som også er en ta-med-kopp, er designet med riller som gir god sirkulasjon og dermed et jevnt resultat.

      Liten kopp på 300ml med flatt knivblad for kaffebønner og krydder

      Nyt nykvernet kaffe og krydder hjemme ved hjelp av den medfølgende beholderen på 300ml med flat kniv. Inkludert lokk for å oppbevaring. Beholderen er laget av slitesterkt Tritan fra Eastman, den er 100% BPA-fri, og tåler oppvaskmaskin.

      Elegant og kompakt design som passer ethvert kjøkken

      Gi kjøkkenet ditt et stilig preg. Blenderen er laget av rustfritt stål, med et kompakt design og avtakbare deler for enkel oppbevaring.

      Allsidig blender

      Allsidig blender Nyt et bredt utvalg av hjemmelagde oppskrifter; silkemyke smoothies, kremete shakes og tykke, fyldige sauser.

      Trykk og vri for enkel betjening

      Blend enkelt med bare en bevegelse - trykk ned beholderen og vri. Ingen knapper å tenke på.

      Avtakbar knivenhet for enkel rengjøring

      Skyll knivenheten under springen, eller sett den i oppvaskmaskinen for grundig rengjøring.

      Deler som tåler oppvaskmaskin

      Alle avtakbare deler er enkle å skylle og tåler oppvskmaskin. De slitesterke beholderene er laget av Tritan fra Eastman og tåler daglig oppvask.

      Beholdere på 700 og 550 ml med lokk for oppbevaring eller for å tas med på farten

      Bland og ta med de hendige beholderne på 700 og 550 ml. Lag din daglige smoothie og sett deretter på et lekkasjesikkert lokk for å ta den med deg. Eller oppbevar den i kjøleskapet til senere. Beholderne er laget med Tritan fra Eastman, de er 100 % BPA-fri, knusebestandig og tåler oppvaskmaskin.

      I HomeID-appen finner du all inspirasjonen du trenger

      Oppdag en verden av deilige oppskrifter! Utforsk appen vår for smakfulle drikker, supper, sauser og mye mer, samt tips og veiledning om hvordan du bruker produktet ditt.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        i/t
        Funksjoner
        blanding
        Produkttype
        miniblender
        Sertifiseringer
        i/t
        Kapasitet på kurv
        i/t
        Kapasitet på vannbeholder
        i/t
        Antall porsjoner
        3
        Sklisikre føtter
        Ja
        Grensesnitt
        Press og vri kannen på hovedenheten
        Ledningslengde
        0,85
        Ledningsoppbevaring
        Ja
        Hold varm-funksjon
        i/t
        Timer
        i/t
        Teknologi
        ProBlend Plus-teknologi
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Justerbar termostat
        i/t
        Strømlys
        i/t
        Kaldt håndtak
        i/t
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Min temperatur
        i/t
        Maksimumstemperatur
        i/t
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Trykkavlastningsventil
        i/t
        Kannemateriale
        Tritan
        Knivmateriale
        Rustfri og bærekraftig stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        21 000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Nei
        Oppskriftsbok
        Nei
        Støynivå (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Støynivå (kraftig)
        i/t
        Støynivå (søvn)
        i/t
        Internett-tilkobling
        i/t
        Smart hjem-kompatibilitet
        i/t
        Wifi-rekkevidde
        i/t
        Garanti
        2
        Oppvarmingstid
        i/t
        Kompatibel med tørrmat
        i/t
        Selvrensfunksjon
        i/t
        EU-samsvarserklæring
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        1000 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei
        Klasse for energieffektivitet
        i/t

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        300 ml drikkekanne
        Inkludert tilbehør 2
        sportslokk
        Inkludert tilbehør 3
        flatt lokk
        Tilknyttet tilbehør 1
        Hefte
        Relatert tilbehør 2
        DFU

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja
        Automatisk avslåing
        Nei
        Temperaturindikator
        Nei
        Automatisk knivstopp
        Nei
        Barnesikring
        Nei

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        14,4
        Produktbredde
        14
        Produkthøyde
        38,3
        Produktvekt
        2,383
        Emballasjelengde
        17,2
        Emballasjebredde
        28,5
        Emballasjehøyde
        36,5
        Emballasjevekt
        3,635

      • Varighet

        Veske
        100 % resirkulert innhold
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

